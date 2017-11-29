Прокуратура обжалует домашний арест сыну нардепа Попова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Прокуратура подаст апелляционную жалобу на избранную меру пресечения в виде домашнего ареста сыну народного депутата Игоря Попова Богдану. Об этом журналистам после судебного заседания сообщила прокурор Марьяна Гошовская, передает корреспондент УНН.
"Мы будем обжаловать меру пресечения", - сказала она.
По мнению стороны обвинения, существуют риски, при которых подозреваемый может уклоняться от следствия или оказать давление.
При этом нардеп И.Попов заявил, что доволен решением суда относительно меры пресечения для его сына.
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"Мы удовлетворены решением. Я благодарен адвокатам, они провели много работы и собрали достаточно доказательств для смягчения меры пресечения. Мы будем выполнять все предписания суда, мы не будем ни на кого давить, мы будем общаться с пострадавшими исключительно в присутствии следователя и готовы возместить все убытки", - сказал он.
Нардеп также заявил, что мотивы совершенного парнем не понятны, и он вечером проведет "серьезный разговор" с сыном.
Как сообщал УНН, суд отправил сына нардепа Попова под домашний арест.
Напомним, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.