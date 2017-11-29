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Прокуратура оскаржить домашній арешт сину нардепа Попова

Прокуратура оскаржить домашній арешт сину нардепа Попова

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прокуратура подасть апеляційну скаргу на обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту сину народного депутата Ігоря Попова Богдану. Про це журналістам після судового засідання повідомила прокурор Мар'яна Гошовська, передає кореспондент УНН.

“Ми будемо оскаржувати запобіжний захід”, — сказала вона.

На думку сторони обвинувачення, існують ризики, за яких підозрюваний може ухилятися від слідства або чинити тиск.

При цьому нардеп І.Попов заявив, що задоволений рішенням суду щодо запобіжного заходу для його сина.

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“Ми задоволені рішенням. Я вдячний адвокатам, вони провели багато роботи і зібрали достатньо доказів для пом’якшання запобіжного заходу. Ми будемо виконувати всі приписи суду, ми не будемо ні на кого тиснути, ми будемо спілкуватися з потерпілими виключно в присутності слідчого і готові відшкодувати всі збитки”, — сказав він.

Нардеп також заявив, що мотиви скоєного хлопцем не зрозумілі, і він увечері проведе “серйозну розмову” із сином.

Як повідомляв УНН, суд відправив сина нардепа Попова під домашній арешт.

Нагадаємо, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєнні пограбування.

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