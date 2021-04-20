Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу Пашинскому
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Прокуратура обжаловала приговор суда первой инстанции, который оправдал народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Детали
В пресс-службе подтвердили, что обжаловали оправдательный приговор. Апелляция подана в Киевский апелляционный суд.
"Просим отменить приговор и отправить на новое судебное рассмотрение", - добавили в пресс-службе.
Что было раньше
Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.
Прокуратура настаивала в суде на семилетнем сроке наказания для экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный Фронт"), который стрелял в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, за что тот получил компенсацию и отказался от претензий к Пашинскому.
Житель Киевской области Химикус, в которого стрелял Пашинский, принял решение отозвать гражданский иск, сообщила его адвокат Марина Паринова.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
Позже Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.