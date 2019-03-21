Прокуратура Германии подозревает более 20 спортсменов в кровяном допинге

За это врач получал вознаграждение в размере от четырех до 12 тысячи евро. Сообщается, что этой процедурой воспользовались спортсмены-представители пяти видов спорта, три из которых являются зимними, с ФРГ, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении, Южной Кореи и США.

Кроме врача, также были задержаны четыре человека, которые не являются спортсменами. В частности, 18 марта в Эрфурте арестовали человека, подозреваемого в перевозке крови и проведении переливаний. При этом подозреваемый не имел медицинского образования, а учился делать инъекции только на практике, сообщил Гребер.

Прокуроры не назвали имена подозреваемых спортсменов, большинство из которых являются мужчинами. Но раньше по этому же делу в Австрии были задержаны пять лыжников. По словам Гребера, с 2011 года процедуры по переливанию крови были проведены по крайней мере в 10 странах. Он отметил, что число случаев кровяного допинга в мире могло быть трехзначным.

Напомним, ранее глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил, что в допинг-скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта замешаны спортсмены из Германии.