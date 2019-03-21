Прокуратура Германии подозревает более 20 спортсменов в кровяном допинге
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Прокуратура Германии подозревает меньшей мере 21 спортсмена из восьми стран в использовании допинга. Следователи установили, что врач Марк Ш. из немецкого города Эрфурт, который был арестован в прошлом месяце, изымал и замораживал кровь спортсменов, сообщил в среду, 20 марта, прокурор Мюнхена Кай Гребер. Позже он переливал им ее снова, что могло улучшить их спортивные результаты во время соревнований, но не могло быть обнаружено при анализе мочи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
За это врач получал вознаграждение в размере от четырех до 12 тысячи евро. Сообщается, что этой процедурой воспользовались спортсмены-представители пяти видов спорта, три из которых являются зимними, с ФРГ, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении, Южной Кореи и США.
Кроме врача, также были задержаны четыре человека, которые не являются спортсменами. В частности, 18 марта в Эрфурте арестовали человека, подозреваемого в перевозке крови и проведении переливаний. При этом подозреваемый не имел медицинского образования, а учился делать инъекции только на практике, сообщил Гребер.
Прокуроры не назвали имена подозреваемых спортсменов, большинство из которых являются мужчинами. Но раньше по этому же делу в Австрии были задержаны пять лыжников. По словам Гребера, с 2011 года процедуры по переливанию крови были проведены по крайней мере в 10 странах. Он отметил, что число случаев кровяного допинга в мире могло быть трехзначным.
Напомним, ранее глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил, что в допинг-скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта замешаны спортсмены из Германии.