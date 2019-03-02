В Австрії заявили про причетність до допінг-скандалу німецьких спортсменів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Глава Австрійського лижного союзу Петер Шрекснадель заявив, що в допінг-скандалі на чемпіонаті світу з лижних видів спорту замішані спортсмени з Німеччини, передає Bild, інформує УНН.
За його словами, цю інформацію він отримав від кримінальної поліції. “Один слідчий сказав мені, що причетні і німецькі спортсмени і що інцидент має міжнародну історію”, — сказав він.
Раніше глава Олімпійської спортивної асоціації Альфонс Херман заявив, що в ситуації з допінгом фігурує тільки лікар з Німеччини і його спільники.
В кінці лютого стало відомо, що під час чемпіонату світу з лижних видів спорту в Австрії затримали дев’ять осіб, включаючи п’ятеро спортсменів з трьох країн. Затримання пройшли у справі про застосування і поширення допінгу. У числі затриманих — два спортсмени з Австрії, двоє з Естонії та один з Казахстану. У справі проведено обшуки в розташуванні декількох збірних команд в Мюнхені. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) тимчасово відсторонила затриманих спортсменів.
Як повідомляв УНН, восени минулого року IBU заявив про створення незалежної комісії з розгляду звинувачень в бік організації.