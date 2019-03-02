В Австрии заявили о причастности к допинг-скандалу немецких спортсменов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил, что в допинг-скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта замешаны спортсмены из Германии, передает Bild, информирует УНН.
По его словам, эту информацию он получил от криминальной полиции. “Один следователь сказал мне, что замешаны и немецкие спортсмены и что инцидент имеет международную историю”, — сказал он.
Ранее глава Олимпийской спортивной ассоциации Альфонс Херман заявил, что в ситуации с допингом фигурирует только врач из Германии и его сообщники.
В конце февраля стало известно, что во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии задержали девять человек, включая пятерых спортсменов из трех стран. Задержания прошли по делу о применении и распространении допинга. В числе задержанных — два спортсмена из Австрии, двое из Эстонии и один из Казахстана. По делу проведены обыски в расположении нескольких сборных команд в Мюнхене. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила задержанных спортсменов.
Как сообщал УНН, осенью прошлого года IBU заявил о создании независимой комиссии по рассмотрению обвинений в сторону организации.