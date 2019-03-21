Прокуратура Німеччини підозрює понад 20 спортсменів у кров'яному допінгу

КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура Німеччини підозрює щонайменше 21 спортсмена з восьми країн у використанні допінгу. Слідчі встановили, що лікар Марк Ш. з німецького міста Ерфурт, який був заарештований минулого місяця, вилучав та заморожував кров спортсменів, повідомив у середу, 20 березня, прокурор Мюнхена Кай Ґребер. Пізніше він переливав їм її знову, що могло покращити їхні спортивні результати під час змагань, але не могло бути виявлено під час аналізу сечі. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.