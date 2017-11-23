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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73839 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62028 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69697 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77729 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116778 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143134 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107370 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108797 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Прокуратура направила в суд дело подозреваемого в убийстве ветерана АТО

Прокуратура направила в суд дело подозреваемого в убийстве ветерана АТО

Киев  •  УНН

 • 13604 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего жителя Киева, который подозревается в умышленном убийстве 57-летнего ветерана АТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) направлено в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Злоумышленнику грозит, отметили в ведомстве, до 15 лет лишения свободы.

В столичной прокуратуре напомнили, что преступление произошло 22 июня 2017 на ул. Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота", где во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки.

После этого пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был "по горячим следам" задержан правоохранителями.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ровенской области будут судить информатора "ДНР".

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