Прокуратура направила в суд дело подозреваемого в убийстве ветерана АТО

"По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) направлено в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Злоумышленнику грозит, отметили в ведомстве, до 15 лет лишения свободы.

В столичной прокуратуре напомнили, что преступление произошло 22 июня 2017 на ул. Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота", где во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки.

После этого пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был "по горячим следам" задержан правоохранителями.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ровенской области будут судить информатора "ДНР".