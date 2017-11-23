Прокуратура направила в суд справу підозрюваного у вбивстві ветерана АТО

"За результатом досудового розслідування обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) направлено до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Зловмиснику загрожує, зауважили у відомстві, до 15 років позбавлення волі.

У столичній прокуратурі нагадали, що злочин стався 22 червня 2017 року на вул. Ярославів Вал неподалік станції метро "Золоті ворота", де під час раптово виниклого конфлікту зловмисник завдав потерпілому смертельне ножове порання в площину грудної клітини.

Після цього намагався втекти з місця події та знищити речові докази, але був "по гарячих слідах" затриманий правоохоронцями.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть інформатора "ДНР".