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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении матери, которая убила новорожденного ребенка

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении матери, которая убила новорожденного ребенка

Киев  •  УНН

 • 12608 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры следственными Северодонецкого отдела полиции ГУНП в Луганской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

В настоящее время местная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила в суд.

"По версии следствия, в июле 2019 года 41-летняя жительница г. Северодонецка самостоятельно родила младенца по месту своего проживания. Находясь в обусловленном родами психическом состоянии, хорошо зная, что ребенок жив и действуя умышленно, роженица замотала новорожденного мальчика в полотенце и спрятала в газовой печи, что ограничило ему дыхание. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от механической асфиксии", - указано в сообщении.

Установлено, что мать не состояла на учете в медицинском учреждении и всячески скрывала факт своей беременности. Родила женщина на 35-36 неделе беременности. На содержании у нее двое несовершеннолетних детей.

"На основании собранных доказательств указанное лицо обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК Украины. За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет", - добавили в прокуратуре.

Как писал УНН, в Чернигове будут судить мужчину за убийство 11-месячного сына.

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