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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо матері, яка вбила новонароджену дитину

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо матері, яка вбила новонароджену дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури слідчими Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

На даний час місцева прокуратура затвердила обвинувальний акт та направила до суду.

“За версією слідства, у липні 2019 року 41-річна мешканка м. Сєвєродонецька самостійно народила немовля за місцем свого проживання. Перебуваючи в обумовленому пологами психічному стані, добре знаючи, що дитина жива та діючи умисно, породілля замотала новонародженого хлопчика в рушник та сховала до газової печі, що обмежило йому дихання. За результатами судово-медичної експертизи смерть дитини настала від механічної асфіксії”, — вказано у повідомленні.

Встановлено, що матір не перебувала на обліку в медичному закладі та всіляко приховувала факт своєї вагітності. Народила жінка на 35-36 тижні вагітності. На утриманні вона має двох неповнолітніх дітей.

“На підставі зібраних доказів вказана особа обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 КК України. За вчинений злочин жінці загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до 5 років”, — додали у прокуратурі.

Як писав УНН, у Чернігові судитимуть чоловіка за вбивство 11-місячного сина.

Українські Національні Новини

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