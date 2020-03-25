Прокуратура будет настаивать на аресте экс-главы МИД Кожары

КИЕВ. 25 марта. УНН. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, задержанного по подозрению в убийстве. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.