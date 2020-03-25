Прокуратура будет настаивать на аресте экс-главы МИД Кожары
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, задержанного по подозрению в убийстве. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"В Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожара задержали по подозрению в убийстве.
Как сообщал УНН, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением совершенным из наградного оружия владельца дома.