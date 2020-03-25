Прокуратура наполягатиме на арешті ексголови МЗС Кожари
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого затримали за підозрою у вбивстві. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області.
“До Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави”, — повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Як повідомляв УНН, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням скоєним із нагородної зброї власника дома.