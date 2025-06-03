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Прокуратура начала следствие по факту обстрела Сум российскими захватчиками: трое погибших, около 20 раненых

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Российские войска обстреляли город Сумы, в результате чего погибли три человека, среди которых дети. Также известно о меньшей мере 20 раненых, среди которых также есть дети.

Прокуратура начала следствие по факту обстрела Сум российскими захватчиками: трое погибших, около 20 раненых

По данным текущего года известно о 3 погибших. Также есть разные данные о количестве раненых, по информации областной администрации - не менее 20 пострадавших.

Передает УНН со ссылкой на Прокуратуру Сумской области и ОВА.

Детали

Российские войска обстреляли город Сумы, есть погибшие и раненые, среди которых дети. Областная прокуратура начала следствие по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 3 июня 2025 года в 09:18 оккупанты обстреляли город Сумы.  

- говорится в заметке прокуратуры Сумской области

Указывается, что одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре областного центра, и еще несколько - по окрестности города.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

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По данным ведомства в результате атаки врага по состоянию на 10:00 было известно о 2 погибших гражданских мужчинах. Прокуратура приводила данные о 7 раненых людях, из которых 4 детей.

УНН передавал, со ссылкой на Сумскую областную администрацию, что в результате российской атаки в Сумах количество погибших возросло до трех человек.

Также известно о 20 раненых, среди которых двое детей.

Напомним

В Чернигове в результате ночной атаки повреждено промышленное предприятие, учебное заведение, 80 квартир и 7 частных домов. Пятеро людей пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
Украина
Чернигов
Сумы
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