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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

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Прокуратура розпочала слідство по факту обстрілу Сум російськими загарбниками: троє загиблих, близько 20 поранених

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Російські війська обстріляли місто Суми, внаслідок чого загинули троє людей, серед яких діти. Також відомо про щонайменше 20 поранених, серед яких також є діти.

Прокуратура розпочала слідство по факту обстрілу Сум російськими загарбниками: троє загиблих, близько 20 поранених

За даними поточної години відомо про 3 загиблих. Також є різні дані щодо кількості поранених, за інформацією обласної адмністрації - щонайменше 20 постраждалих .

Передає УНН із посиланням на Прокуратуру Сумщини та ОВА.

Деталі

Російські війська обстріляли місто Суми, є загиблі та поранені, серед яких діти. Обласна прокуратура розпочала слідство за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 червня 2025 року о 09:18 год окупанти обстріляли місто Суми.  

- ідеться у дописі прокуратури Сумщини

Вказується, що один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались по проїжджій частині в середмісті обласного центру, і ще декілька - по околиці міста.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

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За даними відомства унаслідок атаки ворога станом на 10:00 год було відомо про 2 загиблих цивільних чоловіків. Прокуратура наводила дані про 7-х поранених людей, з яких 4 дітей.

УНН передавав, із посиланням на Сумську обласну адміністрацію, що внаслідок російської атаки у Сумах кількість загиблих зросла до трьох осіб.

Також відомо про 20 поранених, серед яких двоє дітей.

Нагадаємо

У Чернігові внаслідок нічної атаки пошкоджено промислове підприємство, навчальний заклад, 80 квартир та 7 приватних будинків. П'ятеро людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКримінал та НП
Україна
Чернігів
Суми
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