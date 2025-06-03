Прокуратура розпочала слідство по факту обстрілу Сум російськими загарбниками: троє загиблих, близько 20 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли місто Суми, внаслідок чого загинули троє людей, серед яких діти. Також відомо про щонайменше 20 поранених, серед яких також є діти.
За даними поточної години відомо про 3 загиблих. Також є різні дані щодо кількості поранених, за інформацією обласної адмністрації - щонайменше 20 постраждалих .
Передає УНН із посиланням на Прокуратуру Сумщини та ОВА.
Деталі
Російські війська обстріляли місто Суми, є загиблі та поранені, серед яких діти. Обласна прокуратура розпочала слідство за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 3 червня 2025 року о 09:18 год окупанти обстріляли місто Суми.
Вказується, що один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались по проїжджій частині в середмісті обласного центру, і ще декілька - по околиці міста.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
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За даними відомства унаслідок атаки ворога станом на 10:00 год було відомо про 2 загиблих цивільних чоловіків. Прокуратура наводила дані про 7-х поранених людей, з яких 4 дітей.
УНН передавав, із посиланням на Сумську обласну адміністрацію, що внаслідок російської атаки у Сумах кількість загиблих зросла до трьох осіб.
Також відомо про 20 поранених, серед яких двоє дітей.
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