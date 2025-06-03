У Чернігові через нічну атаку рф "шахедами" уже п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
У Чернігові внаслідок нічної атаки пошкоджено промислове підприємство, навчальний заклад, 80 квартир та 7 приватних будинків. П'ятеро людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані.
У Чернігові внаслідок нічної атаки рф уже п'ятеро постраждалих, пошкоджено промислове підприємство, навчальний заклад, повідомив у вівторок начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.
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"Станом на зараз постраждало 5 людей. 2 чоловіки з тяжкими травмами, жінка з травмами середньої тяжкості. Усі госпіталізовані", - написав Брижинський.
Одна жінка і чоловік, з його слів, отримали легкі тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовилися.
Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, "цієї ночі Чернігів атакували ворожі "шахеди"". "Було декілька влучань - у різних районах міста", - вказав голова ОВА.
З його слів, росіяни влучили по цивільному сектору. "Під ударом - приватна забудова: магазини, інфраструктура. Було влучання в одне із промислових підприємств. Дякую нашим рятувальникам, які швидко загасили пожежу", - зазначив Чаус.
Брижинський повідомив, що знищено один приватний будинок; пошкоджено: 7 приватних будинків; промислове підприємство; 80 квартир; навчальний заклад; 4 інших приміщень.
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Доповнення
Минулої доби, зі слів Чауса, вдень росіяни вдарили дронами та артилерією по Семенівській громаді. Унаслідок атаки загинув цивільний чоловік. Йому було 58 років. росіяни обстрілювали і саму Семенівку. Вдарили артилерією по житловому будинку - поранень зазнала 61-річна жінка. Її ушпиталили.