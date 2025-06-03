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В Чернигове из-за ночной атаки рф "шахедами" уже пятеро пострадавших

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

В Чернигове в результате ночной атаки повреждено промышленное предприятие, учебное заведение, 80 квартир и 7 частных домов. Пятеро человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

В Чернигове из-за ночной атаки рф "шахедами" уже пятеро пострадавших

В Чернигове в результате ночной атаки рф уже пятеро пострадавших, повреждено промышленное предприятие, учебное заведение, сообщил во вторник начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на сейчас пострадало 5 человек. 2 мужчины с тяжелыми травмами, женщина с травмами средней тяжести. Все госпитализированы", - написал Брижинский.

Одна женщина и мужчина, по его словам, получили легкие телесные повреждения, от госпитализации отказались.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, "этой ночью Чернигов атаковали вражеские "шахеды". "Было несколько попаданий - в разных районах города", - указал глава ОВА.

По его словам, россияне попали по гражданскому сектору. "Под ударом - частная застройка: магазины, инфраструктура. Было попадание в одно из промышленных предприятий. Спасибо нашим спасателям, которые быстро потушили пожар", - отметил Чаус.

Брижинский сообщил, что уничтожен один частный дом; повреждены: 7 частных домов; промышленное предприятие; 80 квартир; учебное заведение; 4 других помещений.

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА03.06.25, 05:41 • 16694 просмотра

Дополнение

За прошедшие сутки, по словам Чауса, днем россияне ударили дронами и артиллерией по Семеновской громаде. В результате атаки погиб гражданский мужчина. Ему было 58 лет. россияне обстреливали и саму Семеновку. Ударили артиллерией по жилому дому - ранения получила 61-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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Чернигов
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