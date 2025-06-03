В Чернигове из-за ночной атаки рф "шахедами" уже пятеро пострадавших
Киев • УНН
В Чернигове в результате ночной атаки повреждено промышленное предприятие, учебное заведение, 80 квартир и 7 частных домов. Пятеро человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.
В Чернигове в результате ночной атаки рф уже пятеро пострадавших, повреждено промышленное предприятие, учебное заведение, сообщил во вторник начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на сейчас пострадало 5 человек. 2 мужчины с тяжелыми травмами, женщина с травмами средней тяжести. Все госпитализированы", - написал Брижинский.
Одна женщина и мужчина, по его словам, получили легкие телесные повреждения, от госпитализации отказались.
Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, "этой ночью Чернигов атаковали вражеские "шахеды". "Было несколько попаданий - в разных районах города", - указал глава ОВА.
По его словам, россияне попали по гражданскому сектору. "Под ударом - частная застройка: магазины, инфраструктура. Было попадание в одно из промышленных предприятий. Спасибо нашим спасателям, которые быстро потушили пожар", - отметил Чаус.
Брижинский сообщил, что уничтожен один частный дом; повреждены: 7 частных домов; промышленное предприятие; 80 квартир; учебное заведение; 4 других помещений.
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За прошедшие сутки, по словам Чауса, днем россияне ударили дронами и артиллерией по Семеновской громаде. В результате атаки погиб гражданский мужчина. Ему было 58 лет. россияне обстреливали и саму Семеновку. Ударили артиллерией по жилому дому - ранения получила 61-летняя женщина. Ее госпитализировали.