Прокуратура Крыма установила организаторов и исполнителей геноцида крымскотатарского народа

Как сообщили в пресс-службе, прокуратура АР Крым расследует уголовное производство по факту геноцида путем насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР для проживания в неприспособленных районах Узбекской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР и других областей РСФСР. На сегодня объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (Геноцид) бывшему руководству Советского Союза, установлено исполнителей и причастных к преступлению лиц.

Постановлением Верховной Рады Украины "О признании геноцида крымскотатарского народа" от 12 ноября 2015 года депортации из Крыма крымских татар в 1944 году признан геноцидом крымскотатарского народа и это является политической оценкой трагических событий. В свою очередь, в интересах правосудия, с целью предоставления надлежащей правовой оценки действий лиц, совершивших особо тяжкое преступление, нарушающее нормы международного права и отдельно определенный Организацией объединенных наций, прокуратура АР Крым осуществляет досудебное расследование по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп по ч. 1 ст. 442 УК Украины.

В прокуратуре отметили, что спецификой геноцида крымскотатарского народа способ является его совершения, а именно путем перемещения народа с территории Крымской АССР, через территорию современной Украины в спецпоселения, расположенные на территории вышеупомянутых союзных республик и областей ССCP на территории которых и созданы условия рассчитанные на полное или частичное их физическое уничтожение.

"Несмотря на большой срок, который истек с момента депортации крымскотатарского народа (75 лет) и нахождения доказательной базы, в том числе на территории других современных государств, значительного количества пострадавших, проживающих на временно оккупированной территории полуострова, прокуратурой продолжается сбор доказательств и установление виновных в организации геноцида крымскотатарского народа и его исполнителей, которые действовали за пределами Украины", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что депортация крымских татар и других национальных групп из Крымской АССР в вышеупомянутые районы и области СССР проходила под руководством бывшего заместителя министра НКВД СССР, заместителя НКГБ СССР и заместителя начальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги. Также установлены организаторы указанного преступления из числа руководства СССР и бывших союзных республик, сообщили в прокуратуре АРК.

По информации пресс-службы, главным вызовом в данном уголовном производстве сегодня является получение документов из стран, где было завершено это преступление.

"С целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей, нами направлены запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию. После неоднократных писем-напоминаний, ни Узбекистан, ни Казахстан не предоставили эту информацию, а Российская Федерация ответила отказом. В частности, в письме Генеральной прокуратуры РФ указано, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации. Поэтому очередным вызовом в данном уголовном производстве сегодня является получение документов из стран, где было завершено это преступление", - говорится в сообщении.

Недавно, с теми же задачами правоохранительным огранам, прокуратурой АР Крым направлено новые международно-правовые поручения в Республику Таджикистан и Кыргызскую республики, добавили в пресс-службе.

По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования по постановлению следователя проведено демографическую экспертизу. Согласно заключению эксперта Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, насильственное переселение крымских татар и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР для проживания в районы Киргизской ССР, Таджикской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, а также Башкирской АССР, Марийской АССР и других областей Советской Социалистической Республики в 1944 году привело к гибели 57,9 тыс. человек - 25,1% от численности этих народов.

Для установления фактов, событий, общественно-политических процессов, которые имели место течение 1944 года, и в дальнейшем, оценки принятых советской властью нормативно-правовых актов, которыми сопровождался геноцид, назначена комплексная судебная историко-правовая экспертиза. Прокуратурой получено историческую часть заключения о событиях и общественно-политических процессов, которые имели место в течение исследуемого в уголовном производстве периода, сообщили в пресс-службе.

Также по данным прокуратуры, полученной исторической частью указанной экспертизы, проведенной Национальной академией наук Украины, подтверждено ранее установленные в ходе досудебного расследования и выявлены другие важные для уголовного производства обстоятельства:

- Так, несмотря на то, что формальным основанием вынесения постановления Государственного комитета обороны № 5859сс от 11 мая 1944 была антисоветская деятельность крымских татар, исторической частью ранее назначенной историко-правовой экспертизы информация о антисоветских восстаниях на территории Крымской АССР как накануне так и после освобождения Крыма не подтвердилось;

- Однако той же экспертизой подтверждены факты создания условий несовместимых с жизнью депортированных и нечеловеческих условий проживания в спецпоселениях "депортированные были размещены в землянках, подсобных помещениях (конюшнях, сушилах т.д.) и под открытым небом";

- У крымских татар в Крыму в результате депортации было изъято: 25561 дом, 15 000 дворовых построек, 18736 земельных наделов, почти 100 тыс. голов домашнего животного, 25 млн книг, фонды 180 библиотек;

- После перемещения Крымских татар в спецпоселения был введен комендантский режим. Всех трудоспособных сразу было направлено на работы (строительство, сбор хлопка и т.д.). Обеспечение пищей в спецпоселениях происходило следующим образом: работоспособным выдавали в сутки 200 грамм хлеба, нетрудоспособным - 125, пригодной питьевой воды не было;

- В режиме спецпоселений в депортированных продолжали происходить заболевания тифом, дизентерией, желтухой, при этом медицинская помощь им также давалась, кроме того, была значительная смертность из-за систематического недоедания.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.