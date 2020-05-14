Прокуратура Крыма расследует факт вынесения судьей неправосудного решения

"Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что судьей одного из районных судов г. Одессы 13 мая 2020 года вынесено решение об отмене ареста на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма. Арест был наложен этим судом еще 16 июля 2018 года в качестве обеспечения возмещения убытков, которые, согласно заключению экспертизы, составляют более 140 млн грн.

"После передислокации органа досудебного расследования - ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе из Одессы в Херсон, достоверно зная о том, что дело не относится к подсудности дела районному суду г. Одессы, адвокаты владельца в марте 2020 года обратились именно в этот суд. Прокуратура АР Крым обжалует незаконное решение районного суда в Апелляционном суде Одесской области. Действиям судьи будет предоставлена соответствующая правовая оценка", - отметили в прокуратуре.

Напомним, прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту необеспечения оккупационными российскими властями условий в местах несвободы во время пандемии COVID-19.