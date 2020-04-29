Україна розслідує незабезпечення окупаційною владою Криму умов в СІЗО під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незабезпечення окупаційною російською владою умов в місцях несвободи під час пандемії COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом невжиття державою-окупантом заходів для протидії розповсюдження СОVID-19 серед кримчан, у тому числі, щодо ув’язнених, які перебувають у місцях несвободи (ч. 1 ст. 438 КК України порушення законів та звичаїв ведення війни)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на території "Слідчого ізолятора №1 Управління Федеральної служби виконання покарань" в "карантинну камеру" поміщають людей з підозрою на COVID-19 або ГРВІ, проте, ув’язненим не проводять кваліфіковане обстеження та тестування на наявність коронавірусної інфекції, не видають засоби індивідуального захисту, а камера не забезпечена необхідними санітарно-гігієнічними умовами.
"Крім того, деяких кримчан продовжують етапувати з Криму до Ростова-на-Дону, що в умовах пандемії коронавірусу потенційно небезпечно для життя та здоров’я людей", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, російська мілітаризація окупованого Криму створює загрозу поширення епідемії коронавірусу. Такого висновку дійшло Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.