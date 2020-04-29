Украина расследует необеспечение оккупационными властями Крыма условий в СИЗО во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту необеспечения оккупационными российскими властями условий в местах несвободы во время пандемии COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту непринятия государством-оккупантом мер по противодействию распространения СОVID-19 среди крымчан, в том числе, в отношении заключенных, находящихся в местах несвободы (ч. 1 ст. 438 УК Украины нарушение законов и обычаев ведения войны)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на территории "Следственного изолятора №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний" в "карантинную камеру" помещают людей с подозрением на COVID-19 или ОРВИ, однако, заключенным не проводят квалифицированное обследование и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, не выдают средства индивидуальной защиты, а камера не обеспечена необходимыми санитарно-гигиеническими условиями.
"Кроме того, некоторых крымчан продолжают этапировать из Крыма в Ростов-на-Дону, что в условиях пандемии коронавируса потенциально опасно для жизни и здоровья людей", - отмечается в сообщении.
Напомним, российская милитаризация оккупированного Крыма создает угрозу распространения эпидемии коронавируса. К такому выводу пришло Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.