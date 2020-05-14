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Прокуратура Криму розслідує факт винесення суддею неправосудного рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження за фактом винесення суддею завідомо неправосудного рішення щодо зняття арешту з судна, яке арештували за фактом незаконного видобутку піску на суму понад 140 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Прокуратура Криму розслідує факт винесення суддею неправосудного рішення

"Прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що суддею одного з районних судів м. Одеси 13 травня 2020 року винесене рішення щодо скасування арешту на судно у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму. Арешт був накладений цим судом ще 16 липня 2018 року в якості забезпечення відшкодування збитків, які, відповідно до висновку експертизи, складають понад 140 млн грн.

"Після передислокації органу досудового розслідування – ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі з Одеси до Херсону, достовірно знаючи про те, що справа не належить до підсудності справи районному суду м. Одеси, адвокати власника у березні 2020 року звернулись саме до цього суду. Прокуратура АР Крим оскаржить незаконне рішення районного суду в Апеляційному суді Одеської області. Діям судді буде надана відповідна правова оцінка", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незабезпечення окупаційною російською владою умов в місцях несвободи під час пандемії COVID-19.

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