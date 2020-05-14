Прокуратура Криму розслідує факт винесення суддею неправосудного рішення

"Прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що суддею одного з районних судів м. Одеси 13 травня 2020 року винесене рішення щодо скасування арешту на судно у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму. Арешт був накладений цим судом ще 16 липня 2018 року в якості забезпечення відшкодування збитків, які, відповідно до висновку експертизи, складають понад 140 млн грн.

"Після передислокації органу досудового розслідування – ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі з Одеси до Херсону, достовірно знаючи про те, що справа не належить до підсудності справи районному суду м. Одеси, адвокати власника у березні 2020 року звернулись саме до цього суду. Прокуратура АР Крим оскаржить незаконне рішення районного суду в Апеляційному суді Одеської області. Діям судді буде надана відповідна правова оцінка", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незабезпечення окупаційною російською владою умов в місцях несвободи під час пандемії COVID-19.