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В Киеве задержали мошенницу на "экспресс-выдаче" биопаспортов

Киев • УНН

 • 13027 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сотрудники Киевской городской прокуратуры №3 совместно с работниками управления по защите экономики (УЗЭ) в городе Киеве разоблачили 54-летнюю жительницу столицы, которая на регулярной основе получала неправомерную выгоду за содействие в незаконной внеочередной выдаче биометрического паспорта для выезда за границу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

В Киеве задержали мошенницу на "экспресс-выдаче" биопаспортов

"Указанную особу задержали в помещении Днепровского районного отдела ГУ ГМС в городе Киеве во время передачи 5200 гривен неправомерной выгоды за предоставление указанных услуг. Ранее в рамках проведения досудебного расследования задокументировано получение ею 300 долларов США за изменение места регистрации гражданина - жителя временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст.369-2 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает за такую ​​выгоду или за предоставление такой выгоды третьему лицу повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства" УК Украины.

На данный момент ведомство решает вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Кроме того, прокуратура в рамках производства инициировала проведение служебного расследования в отношении должностных лиц Днепровского районного отдела ГУ ГМС в Киеве, результаты которого будут приобщены к материалам уголовного производства.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении сотруднику СБУ за взятку в почти 50 тысяч долларов.

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