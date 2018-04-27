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У Києві затримали шахрайку на "експрес-видачі" біопаспортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітники Київської міської прокуратури №3 спільно з працівниками управління із захисту економіки (УЗЕ) у місті Києві викрили 54-річну мешканку столиці, яка на регулярній основі отримувала неправомірну вигоду за сприяння у незаконній позачерговій видачі біометричного паспорту для виїзду за кордон. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

У Києві затримали шахрайку на "експрес-видачі" біопаспортів

"Зазначену особу затримано у приміщенні Дніпровського районного відділу ГУ ДМС у місті Києві під час передачі 5200 гривень неправомірної вигоди за надання вказаних послуг. Раніше у рамках проведення досудового розслідування задокументовано отримання нею 300 доларів США за зміну місця реєстрації громадянина – мешканця тимчасово окупованої території Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дії підозрюваної кваліфіковано за ч.3 ст.369-2 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави" КК України.

На разі відомство вирішує питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Крім того, прокуратура у межах провадження ініціювала проведення службового розслідування стосовно посадових осіб Дніпровського районного відділу ГУ ДМС у місті Києві, результати якого будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.

Раніше НАБУ повідомило про підозру співробітнику СБУ за хабар у майже 50 тисяч доларів.

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