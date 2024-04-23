Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку концерна Knauf

Прокуратура Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении немецкого концерна Knauf в связи с сообщениями немецких СМИ о том, что продукция компании широко используется при восстановлении Мариуполя, разрушенного российскими войсками и захваченного ими во время войны против Украины. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Важно отметить, что первоначального подозрения в совершении преступления, необходимого для доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, оно служит для выяснения того, существует ли вообще такое первоначальное подозрение, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в прокуратуре не уточнили, ведется ли аналогичная проверка в отношении немецкой компании WKB Systems, которая так же замечена в восстановлении разрушенного войсками рф Мариуполя.

Напомним

3 апреля журналисты программы Monitor немецкого общественно-правового телеканала ARD обнародовали расследование об участии как минимум двух немецких компаний - Knauf и WKB Systems - в восстановлении Мариуполя, захваченного рф и объявленного российским.

Расследование вызвало шквал критики в сторону компаний. МИД ФРГ предостерег немецкие фирмы от поставок в оккупированный Мариуполь и заявил, что строительные работы в украинском городе "служат лишь российской пропаганде",

22 апреля Knauf после 30 лет работы на российском рынке объявила о полном выходе из рф. В заявлении компании отмечается, что решение о сворачивании бизнеса в россии было принято "на фоне текущих событий". Управление компанией будет передано российскому менеджменту.