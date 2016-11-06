Прокуратура Черногории обвиняет националистов из РФ в подготовке убийства премьера

"Организаторы преступной группировки - российские националисты. Их целью было помешать Черногории на пути евроатлантической интеграции и, в частности, ее вступлению в НАТО", - заявил М.Катнич.

По его словам, в группе состояли около 50 человек. В их планы входил захват в заложники или убийство премьер-министра страны Мило Джукановича и помощь силам оппозиции в захвате парламента.

При этом, по утверждению М.Катнича, у следствия нет доказательств того, что Москва на государственном уровне поддерживала этот план, и он намерен обратиться к российским властям за содействием в расследовании этого преступления.

"Мы продолжим взаимодействовать с Россией, поскольку организаторы этой криминальной группировки - граждане РФ", - пояснил госпрокурор.

Напомним, премьер Черногории отказался в дальнейшем возглавлять правительство.