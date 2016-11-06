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15 марта, 19:03 • 114975 просмотра

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15 марта, 13:44 • 165913 просмотра

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Прокуратура Черногории обвиняет националистов из РФ в подготовке убийства премьера

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Группа националистов из России, Сербии и Черногории готовила государственный переворот на выборах 16 октября в однопалатный черногорский парламент - Скупщину. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил журналистам в Подгорице специальный государственный прокурор страны по делам оргпреступности Миливое Катнич, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Организаторы преступной группировки - российские националисты. Их целью было помешать Черногории на пути евроатлантической интеграции и, в частности, ее вступлению в НАТО", - заявил М.Катнич.

По его словам, в группе состояли около 50 человек. В их планы входил захват в заложники или убийство премьер-министра страны Мило Джукановича и помощь силам оппозиции в захвате парламента.

При этом, по утверждению М.Катнича, у следствия нет доказательств того, что Москва на государственном уровне поддерживала этот план, и он намерен обратиться к российским властям за содействием в расследовании этого преступления.

"Мы продолжим взаимодействовать с Россией, поскольку организаторы этой криминальной группировки - граждане РФ", - пояснил госпрокурор.

Напомним, премьер Черногории отказался в дальнейшем возглавлять правительство.

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