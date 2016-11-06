Прокуратура Чорногорії звинувачує націоналістів з РФ в підготовці вбивства прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Група націоналістів з Росії, Сербії та Чорногорії готувала державний переворот під час виборів 16 жовтня в однопалатний чорногорський парламент - скупщини. Про це в неділю, 6 листопада, повідомив журналістам в Подгориці спеціальний державний прокурор країни у справах оргзлочинності Мілівое Катніч, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Організатори злочинного угруповання - російські націоналісти. Їх метою було перешкодити Чорногорії на шляху євроатлантичної інтеграції і, зокрема, її вступу в НАТО", - заявив М.Катніч.
За його словами, в групі складалися близько 50 осіб. У їх плани входило захоплення в заручники або вбивство прем'єр-міністра країни Міло Джукановича і допомогу силам опозиції в захопленні парламенту.
При цьому, за твердженням Катніча, у слідства немає свідчень того, що Москва на державному рівні підтримувала цей план, і він має намір звернутися до російської влади за сприянням у розслідуванні цього злочину.
"Ми продовжимо взаємодіяти з Росією, оскільки організатори цього кримінального угрупування - громадяни РФ", - пояснив держпрокурор.
Нагадаємо, прем'єр Чорногорії відмовився надалі очолювати уряд.