Прокремлевское СМИ сообщило, похоже, реальные данные о потерях рф в Украине. А потом удалило статью

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Так, первым об этом сообщил корреспондент The Wall Street Journal по иностранным делам Ярослав Трофимов в своем Twitter, опубликовав также снимок экрана с упомянутой статьей. В ней говорится о том, что по данным Минобороны рф, в ходе "спецоперации" - военных действий в Украине был убит 9861 военный, ранено – 16 153 человека из личного состава ВС рф.

Журналист напомнил, что последняя официальная информация о потерях звучала 2 марта, тогда сообщалось о гибели якобы 498 человек.

Слова журналиста подтвердил расследователь Bellingcat Христо Грозев. В своем Twitter он написал, что через несколько секунд после того как он прочел статью, она была удалена.

Позже, по словам Грозева, "Комсомольская правда" опубликовала "подчищенную" статью, уже с меньшими цифрами.

Напомним

По данным Генерального штаба ЗСУ, общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 000 человек.