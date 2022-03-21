Прокремлівське ЗМІ повідомило, схоже, реальні дані про втрати Росії в Україні. А потім видалило статтю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокремлівська "Комсомольська правда" в понеділок опублікувала цифри, близькі до реальних, щодо втрат російських сил в Україні. Стаття зникла через лічені хвилини, на її місці з'явився" підчищений " варіант, пише УНН.
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Так, першим про це повідомив кореспондент The Wall Street Journal у закордонних справах Ярослав Трофімов у своєму Twitter, опублікувавши також знімок екрана зі згаданою статтею. У ній йдеться про те, що за даними Міноборони рф, в ході "спецоперації" - військових дій в Україні був убитий 9861 військовий, поранено - 16 153 людини з особового складу ЗС рф.
Журналіст нагадав, що остання офіційна інформація про втрати звучала 2 березня, тоді повідомлялося про загибель нібито 498 осіб.
Слова журналіста підтвердив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. У своєму Twitter він написав, що через кілька секунд після того як він прочитав статтю, вона була видалена.
Пізніше, за словами Грозєва "Комсомольська правда" опублікувала "підчищену" статтю, вже з меншими цифрами.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 15 000 осіб.