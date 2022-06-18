Прокопенко передал командование полком "Азов" майору Надточию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Денис Прокопенко командир полка “Азов” передал командование полком майору Никите Надточию до момента своего возвращения из плена. Об этом корреспонденту “Радио Свобода” рассказал и.о. командира полка “Азов”, майор Никита Надточий, информирует УНН.
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“Это было просто сообщение (от Прокопенко — ред.) в Телеграмме, что “как будешь готов стать к строю, связывайся с теми-то, теми-то людьми, приезжаешь и берешь командование в свои руки до момента возвращения меня”, — отметил Надточий.
Он добавил, что на момент обороны Мариуполя был командиром второго батальона отдельного отряда специального назначения “Азов”. Также он один из первых военных, эвакуированных из Мариуполя, из меткомбината “Азовсталь”.
“Вывозил 200-х и 300-х бойцов, хотел завезти их на территорию Азовстали в госпиталь там. И сработала штурмовая авиация, ракета упала очень рядом. Осколки мне попали в голову, в левую руку, в левую и правую ноги и в живот”, — рассказал Надточий.
Он напомнил, что был вместе с другими ранеными эвакуирован из Азовстали 21 марта.
“Это, кстати, была первая попытка эвакуации, которая была успешной. То есть я был среди первых, кого вывезли по воздушному коридору с территории Мариуполя. Была выгружена некоторая провизия, которую привезли на Азовсталь и началась погрузка всех раненых по очереди — первоначально лежащих, среди которых был и я”, — рассказал военный.
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