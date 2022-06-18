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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У ФРН стартував ультра-марафон: представник України фінішуватиме зі стягом з гаслами "Маріуполь" та "Азов"

У ФРН стартував ультра-марафон: представник України фінішуватиме зі стягом з гаслами "Маріуполь" та "Азов"

Київ • УНН

 • 221386 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У німецькому Люнебурзі стартував ультра-марафон - 100 км. Україну на ньому представляє волонтер Ігор Жалко. Він фінішуватиме з українським прапором з гаслами "Маріуполь" та "Азов". Про це повідомила журналіст, громадський діяч Лора Ткач, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні о 7:00, у німецькому Люнебурзі (нижня Саксонія, поблизу Ганновера) стартував ультра-марафон - 100 км. Україну на ньому презентує Ігор Жалко - відомий волонтер, що системно допомагає нашому фронту броніками, тепловізорами, медикаментами та іншою гуманітаркою. Свій забіг Ігор присвятив захисту України. Ну, і група потужної підтримки не забарилася! Участь у "сотці" беруть марафонці з Німеччини, Данії, Нідерландів та Швейцарії. І, звісно, України!!! Ведучий, перед стартом, заявив про підтримку України. Отак і почався марафон - з овацій і аплодисментів», - написала Ткач.

Деталі

Так, у міжнародному ультра-марафоні взяли участь понад 800 осіб. Учасники цього марафону отримають сертифікати та можливість брати участь у стокілометровках всіх рівнів по всьому світу. Марафонці кажуть, що добрим результатом вважатимуть час пробігу - 10 годин.

Ігор Жалко фінішуватиме з українським прапором з гаслами "Маріуполь" та "Азов".

Доповнення

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов із захисниками Маріуполя передав до експозиції “Україна – розп’яття” Державний Прапор України, що майорів над “Азовсталлю”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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