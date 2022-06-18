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В ФРГ стартовал ультра-марафон: представитель Украины будет финишировать с флагом с надписями "Мариуполь" и "Азов"

Киев • УНН

 • 221381 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В немецком Люнебурге стартовал ультра-марафон – 100 км. Украину на нем представляет волонтер Игорь Жалко. Он будет финишировать с украинским флагом с надписями "Мариуполь" и "Азов". Об этом сообщила журналист, общественный деятель Лора Ткач, передает УНН.

Цитата

«Сегодня в 7:00, в немецком Люнебурге (нижняя Саксония, близ Ганновера) стартовал ультра-марафон – 100 км. Украину на нем представляет Игорь Жалко – известный волонтер, системно помогающий нашему фронту брониками, тепловизорами, медикаментами и другой гуманитаркой. Свой забег Игорь посвятил защите Украины. Ну, и группа мощной поддержки не заставила себя ждать! Участие в "сотке" принимают марафонцы из Германии, Дании, Нидерландов и Швейцарии. И, конечно, Украина!!! Ведущий перед стартом заявил о поддержке Украины. Так и начался марафон – с оваций и аплодисментов», – написала Ткач.

Детали

Так, в международном ультра-марафоне приняли участие более 800 человек. Участники этого марафона получат сертификаты и возможность участвовать в стокилометровках всех уровней по всему миру. Марафонцы говорят, что хорошим результатом будут считать время пробега – 10 часов.

Игорь Жалко будет финишировать с украинским флагом с лозунгами "Мариуполь" и "Азов".

Дополнение

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов с защитниками Мариуполя передал в экспозицию "Украина - распятие" Государственный Флаг Украины, развевавшийся над "Азовсталью".

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