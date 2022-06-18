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Прокопенко передав командування полком "Азов" майору Надточію

Прокопенко передав командування полком "Азов" майору Надточію

Київ • УНН

 • 214234 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Денис Прокопенко командир полку “Азов” передав командування полком майору Микиті Надточію до моменту свого повернення з полону. Про це кореспонденту “Радіо Свобода” розповів в.о. командира полку “Азов”, майор Микита Надточій, інформує УНН.

Цитата

“Це було просто повідомлення (від Прокопенко — ред.) в Телеграмі, що “як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене”, — зазначив Надточій.

Він додав, що на момент оборони Маріуполя був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення “Азов”. Також він один із перших військових, евакуйованих із Маріуполя, з меткомбінату “Азовсталь”.

“Вивозив 200-тих та 300-тих бійців, хотів завезти їх на територію Азовсталі до шпиталю там. І спрацювала штурмова авіація, ракета впала дуже поруч. Осколки мені потрапили в голову, в ліву руку, в ліву та праву ноги та в живіт”, — розповів Надточій.

Він нагадав, що був разом з іншими пораненими евакуйований з Азовсталі 21 березня.

“Це, до речі, була перша спроба евакуації, яка була успішною. Тобто я був серед перших, кого вивезли повітряним коридором з території Маріуполя. Була вивантажена деяка провізія, яку привезли на Азовсталь і почалась погрузка всіх поранених по черзі — спочатку лежачих, серед яких був і я”, — розповів військовий.

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