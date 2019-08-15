Просьба Кольченко о переводе на исправительные работы отклонено
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Российский суд отклонил просьбу политзаключенного Александра Кольченко о переводе его на исправительные работы. Об этом в своем Twitter написала Представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, пишет УНН.
“Российский суд отклонил просьбу украинского политзаключенного Александра Кольченко перевести его на исправительные работы вместо заключения в колонии. Россия усиливает свои репрессивные меры в отношении тех, кто выступает за свободу и справедливость”, — написала Зеленко.
Напомним, в украинском осужденного политзаключенного Александра Кольченко появилась возможность смягчить приговор.