Просьба Кольченко о переводе на исправительные работы отклонено

“Российский суд отклонил просьбу украинского политзаключенного Александра Кольченко перевести его на исправительные работы вместо заключения в колонии. Россия усиливает свои репрессивные меры в отношении тех, кто выступает за свободу и справедливость”, — написала Зеленко.

Напомним, в украинском осужденного политзаключенного Александра Кольченко появилась возможность смягчить приговор.