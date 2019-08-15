Прохання Кольченка про переведення на виправні роботи відхилено
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російський суд відхилив прохання політв’язня Олександра Кольченка про переведення його на виправні роботи. Про це у своєму Twitter написала Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, пише УНН.
“Російський суд відхилив прохання українського політв’язня Олександра Кольченка перевести його на виправні роботи замість ув’язнення в колонії. Росія посилює свої репресивні заходи щодо тих, хто виступає за свободу та справедливість”, — написала Зеленко.
Нагадаємо, в українського засудженого політв’язня Олександра Кольченка з’явилася можливість пом’якшити вирок.