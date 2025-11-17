Производство Ford Focus прекращается после 27 лет – СМИ

$42.040.02
16:21 • 4216 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14:33 • 11815 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 14674 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 15941 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 18382 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 18903 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 42532 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25221 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19385 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21691 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 25065 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 23670 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 18475 просмотра
Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно13:02 • 5830 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 11469 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 42536 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 78695 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 72703 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 129560 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 107614 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 11530 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 23736 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 25126 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 20115 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 39306 просмотра
Производство Ford Focus прекращается после 27 лет – СМИ

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Производство Ford Focus завершилось после 27 лет и 12 миллионов продаж. Ford ускоряет переход европейской линейки на электрические модели.

Производство Ford Focus прекращается после 27 лет – СМИ

Производство Ford Focus завершилось после 27 лет и 12 миллионов продаж. Новость распространили сотрудники Ford в социальных сетях и на немецком радио Saarländischer Rundfunk, когда последний Focus сошел с конвейера, передает УНН со ссылкой на Autocar.

Детали

Решение о прекращении производства долгоживущего семейного хэтчбека было объявлено в 2022 году в рамках стремления Ford ускорить переход своей европейской линейки автомобилей на электрические модели.

Фокус фактически заменили Explorer и Capri — два электрических кроссовера схожего размера, построенные на архитектуре MEB концерна Volkswagen.

Это решение также означает, что завод Focus в Саарлуи, Германия, больше не будет выпускать автомобили. Ранее Ford заявлял, что не планирует выпускать новую модель в Саарлуи и пока не объявил покупателя завода, что ставит под сомнение его будущее.

Ford будет продавать сертифицированные подержанные автомобили через Amazon17.11.25, 17:57 • 1172 просмотра

Несмотря на снятие с производства Focus, журнал Autocar недавно сообщил, что Ford планирует заполнить пустоту в своей линейке новым среднеразмерным кроссовером, выход которого запланирован на 2027 год.

Эта модель не заменит Kuga, появившийся в 2008 году фактически как кроссоверная версия Focus, а будет продаваться параллельно с ним, предлагая как бензиново-гибридную, так и электрическую версии.

"Закат" Focus и Fiesta оставил Ford без двух самых популярных моделей в Европе, что кардинально изменило его положение на рынке. По данным европейской отраслевой ассоциации ACEA, Ford поднялся со второго по величине бренда в Европе в 2015 году на 12-е место в прошлом году, потеряв за этот период почти половину своей доли рынка.

В настоящее время компания разрабатывает план возвращения в число самых продаваемых европейских производителей, назначив бывшего руководителя модельных линеек Focus и Kuga Джима Баумбика первым за три года своим руководителем, отвечающим за европейское подразделение.

По информации Ford, среди основных обязанностей Баумбика — "разработка продуктов, востребованных европейскими покупателями".

Ford Racing готовится представить новый серийный автомобиль: что известно12.11.25, 11:31 • 2435 просмотров

Антонина Туманова

Новости МираАвто
Техника
Тренд
Бренд
Социальная сеть
Электроэнергия
Volkswagen
Германия