Производство Ford Focus прекращается после 27 лет – СМИ

Производство Ford Focus завершилось после 27 лет и 12 миллионов продаж. Новость распространили сотрудники Ford в социальных сетях и на немецком радио Saarländischer Rundfunk, когда последний Focus сошел с конвейера, передает УНН со ссылкой на Autocar.

Детали

Решение о прекращении производства долгоживущего семейного хэтчбека было объявлено в 2022 году в рамках стремления Ford ускорить переход своей европейской линейки автомобилей на электрические модели.

Фокус фактически заменили Explorer и Capri — два электрических кроссовера схожего размера, построенные на архитектуре MEB концерна Volkswagen.

Это решение также означает, что завод Focus в Саарлуи, Германия, больше не будет выпускать автомобили. Ранее Ford заявлял, что не планирует выпускать новую модель в Саарлуи и пока не объявил покупателя завода, что ставит под сомнение его будущее.

Несмотря на снятие с производства Focus, журнал Autocar недавно сообщил, что Ford планирует заполнить пустоту в своей линейке новым среднеразмерным кроссовером, выход которого запланирован на 2027 год.

Эта модель не заменит Kuga, появившийся в 2008 году фактически как кроссоверная версия Focus, а будет продаваться параллельно с ним, предлагая как бензиново-гибридную, так и электрическую версии.

"Закат" Focus и Fiesta оставил Ford без двух самых популярных моделей в Европе, что кардинально изменило его положение на рынке. По данным европейской отраслевой ассоциации ACEA, Ford поднялся со второго по величине бренда в Европе в 2015 году на 12-е место в прошлом году, потеряв за этот период почти половину своей доли рынка.

В настоящее время компания разрабатывает план возвращения в число самых продаваемых европейских производителей, назначив бывшего руководителя модельных линеек Focus и Kuga Джима Баумбика первым за три года своим руководителем, отвечающим за европейское подразделение.

По информации Ford, среди основных обязанностей Баумбика — "разработка продуктов, востребованных европейскими покупателями".

