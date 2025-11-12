Ford Racing готовится представить новый серийный автомобиль: что известно

Подразделение Ford Racing автопроизводителя Ford анонсировало "серийный дорожный автомобиль" в 2026 году, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

За исключением нескольких специальных версий, выпущенных в последние несколько лет, таких как дорогой Mk IV, производство Ford GT второго поколения фактически было прекращено в 2022 году. После шести успешных лет Ford снял с производства свой флагманский двухдверный спортивный автомобиль, не подавая никаких признаков разработки преемника.

Но, как отмечает издание, это может быстро измениться.

Ford объявил, что его недавно переименованное подразделение Ford Racing готовится представить совершенно новый "серийный автомобиль" в начале следующего года.

"Вернется ли GT? Пока это неясно, но мы узнаем больше, когда новый автомобиль дебютирует в январе", - отмечает издание.

Подробностей пока мало, но Ford описал будущую модель как "свидетельство того, насколько глубоко мы интегрируем наши гоночные инновации в автомобили, на которых вы ездите каждый день". Это говорит о дорожном автомобиле с серьезными гоночными характеристиками и, вероятно, достаточной мощностью.

Если это окажется новый Ford GT, он станет третьим поколением современного GT после дебюта первого поколения в 2005 году и запуска второго в 2017 году. Однако у Ford могут быть другие планы.

Ходят слухи, что Ford тестирует более экстремальный Mustang GTD, соревнуясь с Chevrolet Corvette ZR1X в борьбе за рекорд Нюрбургринга. Другой возможный вариант - электрифицированный внедорожник мощностью 1000 лошадиных сил, на который ранее намекал генеральный директор Джим Фарли.

Что бы ни придумал Ford, все станет известно 15 января 2026 года.

