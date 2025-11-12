$41.960.02
08:32 • 2696 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 13261 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 41906 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 44289 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 65734 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102026 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 50685 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 80350 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66110 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24831 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Ford Racing готовится представить новый серийный автомобиль: что известно

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Ford Racing готовится представить новый серийный автомобиль в январе 2026 года. Модель может быть новым Ford GT, экстремальным Mustang GTD или электрифицированным внедорожником.

Ford Racing готовится представить новый серийный автомобиль: что известно

Подразделение Ford Racing автопроизводителя Ford анонсировало "серийный дорожный автомобиль" в 2026 году, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

За исключением нескольких специальных версий, выпущенных в последние несколько лет, таких как дорогой Mk IV, производство Ford GT второго поколения фактически было прекращено в 2022 году. После шести успешных лет Ford снял с производства свой флагманский двухдверный спортивный автомобиль, не подавая никаких признаков разработки преемника.

Но, как отмечает издание, это может быстро измениться.

Ford объявил, что его недавно переименованное подразделение Ford Racing готовится представить совершенно новый "серийный автомобиль" в начале следующего года.

"Вернется ли GT? Пока это неясно, но мы узнаем больше, когда новый автомобиль дебютирует в январе", - отмечает издание.

Подробностей пока мало, но Ford описал будущую модель как "свидетельство того, насколько глубоко мы интегрируем наши гоночные инновации в автомобили, на которых вы ездите каждый день". Это говорит о дорожном автомобиле с серьезными гоночными характеристиками и, вероятно, достаточной мощностью.

Если это окажется новый Ford GT, он станет третьим поколением современного GT после дебюта первого поколения в 2005 году и запуска второго в 2017 году. Однако у Ford могут быть другие планы.

Ходят слухи, что Ford тестирует более экстремальный Mustang GTD, соревнуясь с Chevrolet Corvette ZR1X в борьбе за рекорд Нюрбургринга. Другой возможный вариант - электрифицированный внедорожник мощностью 1000 лошадиных сил, на который ранее намекал генеральный директор Джим Фарли.

Что бы ни придумал Ford, все станет известно 15 января 2026 года.

Ford может отменить выпуск своего электрического пикапа F-150 - СМИ06.11.25, 22:41

Юлия Шрамко

