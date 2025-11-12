Ford Racing готується представити новий серійний автомобіль: що відомо

Підрозділ Ford Racing автовиробника Ford анонсував "серійний дорожній автомобіль" у 2026 році, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

За винятком кількох спеціальних версій, випущених в останні кілька років, таких як дорогий Mk IV, виробництво Ford GT другого покоління фактично було припинено у 2022 році. Після шести успішних років Ford зняв із виробництва свій флагманський дводверний спортивний автомобіль, не подаючи жодних ознак розробки наступника.

Але, як зауважує видання, це може швидко змінитись.

Ford оголосив, що його нещодавно перейменований підрозділ Ford Racing готується представити зовсім новий "серійний автомобіль" на початку наступного року.

"Чи повернеться GT? Поки що це неясно, але ми дізнаємося більше, коли новий автомобіль дебютує у січні", - зазначає видання.

Подробиць поки мало, але Ford описав майбутню модель як "свідчення того, наскільки глибоко ми інтегруємо наші гоночні інновації в автомобілі, на яких ви їздите щодня". Це говорить про дорожній автомобіль із серйозними гоночними характеристиками та, ймовірно, достатньою потужністю.

Якщо це виявиться новий Ford GT, він стане третім поколінням сучасного GT після дебюту першого покоління у 2005 році та запуску другого у 2017 році. Однак у Ford можуть бути інші плани.

Ходять чутки, що Ford тестує екстремальніший Mustang GTD, змагаючись з Chevrolet Corvette ZR1X у боротьбі за рекорд Нюрбургринга. Інший можливий варіант - електрифікований позашляховик потужністю 1000 кінських сил, на який раніше натякав генеральний директор Джим Фарлі.

Що б не вигадав Ford, усе стане відомо 15 січня 2026 року.

