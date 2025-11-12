Ford Racing готується представити новий серійний автомобіль: що відомо

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20637 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50149 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46714 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50035 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47893 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43904 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59836 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132012 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13172 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23004 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22549 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61794 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62008 перегляди
Ford Racing готується представити новий серійний автомобіль: що відомо

Київ • УНН

 • 2238 перегляди

Ford Racing готується представити новий серійний автомобіль у січні 2026 року. Модель може бути новим Ford GT, екстремальним Mustang GTD або електрифікованим позашляховиком.

Ford Racing готується представити новий серійний автомобіль: що відомо

Підрозділ Ford Racing автовиробника Ford анонсував "серійний дорожній автомобіль" у 2026 році, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

За винятком кількох спеціальних версій, випущених в останні кілька років, таких як дорогий Mk IV, виробництво Ford GT другого покоління фактично було припинено у 2022 році. Після шести успішних років Ford зняв із виробництва свій флагманський дводверний спортивний автомобіль, не подаючи жодних ознак розробки наступника.

Але, як зауважує видання, це може швидко змінитись.

Ford оголосив, що його нещодавно перейменований підрозділ Ford Racing готується представити зовсім новий "серійний автомобіль" на початку наступного року.

"Чи повернеться GT? Поки що це неясно, але ми дізнаємося більше, коли новий автомобіль дебютує у січні", - зазначає видання.

Подробиць поки мало, але Ford описав майбутню модель як "свідчення того, наскільки глибоко ми інтегруємо наші гоночні інновації в автомобілі, на яких ви їздите щодня". Це говорить про дорожній автомобіль із серйозними гоночними характеристиками та, ймовірно, достатньою потужністю.

Якщо це виявиться новий Ford GT, він стане третім поколінням сучасного GT після дебюту першого покоління у 2005 році та запуску другого у 2017 році. Однак у Ford можуть бути інші плани.

Ходять чутки, що Ford тестує екстремальніший Mustang GTD, змагаючись з Chevrolet Corvette ZR1X у боротьбі за рекорд Нюрбургринга. Інший можливий варіант - електрифікований позашляховик потужністю 1000 кінських сил, на який раніше натякав генеральний директор Джим Фарлі.

Що б не вигадав Ford, усе стане відомо 15 січня 2026 року.

Ford може скасувати випуск свого електричного пікапа F-150 - ЗМІ06.11.25, 22:41 • 3152 перегляди

Юлія Шрамко

Авто