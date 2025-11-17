Виробництво Ford Focus припиняється після 27 років - ЗМІ

$42.040.02
48.980.10
ukenru
16:21 • 7410 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 14546 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 16360 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 17554 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 19527 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 19322 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 43872 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25411 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19519 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21855 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4м/с
95%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 25212 перегляди
Boeing планує утричі збільшити постачання головок самонаведення для ракет Patriot - Bloomberg17 листопада, 09:30 • 4546 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість17 листопада, 09:49 • 19695 перегляди
Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо13:02 • 9150 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 13029 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 43872 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 79752 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 73565 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 130509 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 108460 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олексій Чернишов
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 13113 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 25296 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 26393 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 20497 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 39660 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
The New York Times

Виробництво Ford Focus припиняється після 27 років - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Виробництво Ford Focus завершилося після 27 років та 12 мільйонів продажів. Ford прискорює перехід європейської лінійки на електричні моделі.

Виробництво Ford Focus припиняється після 27 років - ЗМІ

Виробництво Ford Focus завершилося після 27 років та 12 мільйонів продажів. Новину поширили співробітники Ford у соціальних мережах та на німецькому радіо Saarländischer Rundfunk, коли останній Focus зійшов з конвеєра, передає УНН із посиланням на Autocar.

Деталі

Рішення про припинення виробництва довготривалого сімейного хетчбека було оголошено у 2022 році в рамках прагнення Ford прискорити перехід своєї європейської лінійки автомобілів на електричні моделі.

Фокус фактично замінили Explorer і Capri - два електричні кросовери схожого розміру, побудовані на архітектурі MEB концерну Volkswagen.

Це рішення також означає, що завод Focus у Саарлуї, Німеччина, більше не випускатиме автомобілі. Раніше Ford заявляв, що не планує випускати нову модель у Саарлуї і поки не оголосив покупця заводу, що ставить під сумнів його майбутнє.

Ford продаватиме сертифіковані вживані авто через Amazon17.11.25, 17:57 • 1578 переглядiв

Незважаючи на зняття з виробництва Focus, журнал Autocar нещодавно повідомив, що Ford планує заповнити порожнечу у своїй лінійці новим середньорозмірним кросовером, вихід якого запланований на 2027 рік.

Ця модель не замінить Kuga, що з'явився в 2008 році фактично як кросоверна версія Focus, а продаватиметься паралельно з ним, пропонуючи як бензиново-гібридну, так і електричну версії.

"Захід сонця" Focus і Fiesta залишив Ford без двох найпопулярніших моделей у Європі, що кардинально змінило його становище на ринку. За даними європейської галузевої асоціації ACEA, Ford піднявся з другого за величиною бренду в Європі в 2015 році на 12-е місце минулого року, втративши за цей період майже половину своєї частки ринку.

У даний час компанія розробляє план повернення до числа найбільш європейських виробників, що продаються, призначивши колишнього керівника модельних лінійок Focus і Kuga Джима Баумбіка першим за три роки своїм керівником, що відповідає за європейський підрозділ.

За інформацією Ford, серед основних обов'язків Баумбіка є "розробка продуктів, затребуваних європейськими покупцями".

Ford Racing готується представити новий серійний автомобіль: що відомо12.11.25, 11:31 • 2437 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини СвітуАвто
Техніка
Тренд
Бренд
Соціальна мережа
Електроенергія
Volkswagen
Німеччина