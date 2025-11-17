Виробництво Ford Focus припиняється після 27 років - ЗМІ
Виробництво Ford Focus завершилося після 27 років та 12 мільйонів продажів. Ford прискорює перехід європейської лінійки на електричні моделі.
Виробництво Ford Focus завершилося після 27 років та 12 мільйонів продажів. Новину поширили співробітники Ford у соціальних мережах та на німецькому радіо Saarländischer Rundfunk, коли останній Focus зійшов з конвеєра, передає УНН із посиланням на Autocar.
Деталі
Рішення про припинення виробництва довготривалого сімейного хетчбека було оголошено у 2022 році в рамках прагнення Ford прискорити перехід своєї європейської лінійки автомобілів на електричні моделі.
Фокус фактично замінили Explorer і Capri - два електричні кросовери схожого розміру, побудовані на архітектурі MEB концерну Volkswagen.
Це рішення також означає, що завод Focus у Саарлуї, Німеччина, більше не випускатиме автомобілі. Раніше Ford заявляв, що не планує випускати нову модель у Саарлуї і поки не оголосив покупця заводу, що ставить під сумнів його майбутнє.
Незважаючи на зняття з виробництва Focus, журнал Autocar нещодавно повідомив, що Ford планує заповнити порожнечу у своїй лінійці новим середньорозмірним кросовером, вихід якого запланований на 2027 рік.
Ця модель не замінить Kuga, що з'явився в 2008 році фактично як кросоверна версія Focus, а продаватиметься паралельно з ним, пропонуючи як бензиново-гібридну, так і електричну версії.
"Захід сонця" Focus і Fiesta залишив Ford без двох найпопулярніших моделей у Європі, що кардинально змінило його становище на ринку. За даними європейської галузевої асоціації ACEA, Ford піднявся з другого за величиною бренду в Європі в 2015 році на 12-е місце минулого року, втративши за цей період майже половину своєї частки ринку.
У даний час компанія розробляє план повернення до числа найбільш європейських виробників, що продаються, призначивши колишнього керівника модельних лінійок Focus і Kuga Джима Баумбіка першим за три роки своїм керівником, що відповідає за європейський підрозділ.
За інформацією Ford, серед основних обов'язків Баумбіка є "розробка продуктів, затребуваних європейськими покупцями".
