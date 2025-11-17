Виробництво Ford Focus припиняється після 27 років - ЗМІ

Виробництво Ford Focus завершилося після 27 років та 12 мільйонів продажів. Новину поширили співробітники Ford у соціальних мережах та на німецькому радіо Saarländischer Rundfunk, коли останній Focus зійшов з конвеєра, передає УНН із посиланням на Autocar.

Деталі

Рішення про припинення виробництва довготривалого сімейного хетчбека було оголошено у 2022 році в рамках прагнення Ford прискорити перехід своєї європейської лінійки автомобілів на електричні моделі.

Фокус фактично замінили Explorer і Capri - два електричні кросовери схожого розміру, побудовані на архітектурі MEB концерну Volkswagen.

Це рішення також означає, що завод Focus у Саарлуї, Німеччина, більше не випускатиме автомобілі. Раніше Ford заявляв, що не планує випускати нову модель у Саарлуї і поки не оголосив покупця заводу, що ставить під сумнів його майбутнє.

Незважаючи на зняття з виробництва Focus, журнал Autocar нещодавно повідомив, що Ford планує заповнити порожнечу у своїй лінійці новим середньорозмірним кросовером, вихід якого запланований на 2027 рік.

Ця модель не замінить Kuga, що з'явився в 2008 році фактично як кросоверна версія Focus, а продаватиметься паралельно з ним, пропонуючи як бензиново-гібридну, так і електричну версії.

"Захід сонця" Focus і Fiesta залишив Ford без двох найпопулярніших моделей у Європі, що кардинально змінило його становище на ринку. За даними європейської галузевої асоціації ACEA, Ford піднявся з другого за величиною бренду в Європі в 2015 році на 12-е місце минулого року, втративши за цей період майже половину своєї частки ринку.

У даний час компанія розробляє план повернення до числа найбільш європейських виробників, що продаються, призначивши колишнього керівника модельних лінійок Focus і Kuga Джима Баумбіка першим за три роки своїм керівником, що відповідає за європейський підрозділ.

За інформацією Ford, серед основних обов'язків Баумбіка є "розробка продуктів, затребуваних європейськими покупцями".

