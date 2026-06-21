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Производит до 9 млн тонн нефти в год - ССО озвучили детали атаки на НПЗ в Тюмени

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Беспилотники преодолели около 2500 километров до цели. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо для российской армии.

Производит до 9 млн тонн нефти в год - ССО озвучили детали атаки на НПЗ в Тюмени
Фото: Силы Специальных Операций Вооруженных Сил Украины

В субботу, 20 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций ВСУ поразили тюменский нефтеперерабатывающий завод. Дроны успешно преодолели около 2500 километров до цели, сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Данный завод является предприятием полного цикла. Как сообщили в Силах специальных операций, пропускная мощность завода достигает до 9 миллионов тонн нефти в год. Он производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо. НПЗ играет важную роль в обеспечении регионов Западной Сибири топливом.

Силы специальных операций наращивают возможности своих дальнобойных ударов. Все меньше места в рф, куда не возвращается начатая россиянами война

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное применение модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point по тюменскому НПЗ за более чем 2 тыс км от границы.

Также УНН сообщал, что в ряде регионов россии наблюдаются перебои с топливом, на автозаправках образуются очереди, а некоторые сети вводят ограничения на отпуск бензина и дизеля.

Евгений Устименко

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