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Произошло 216 боевых столкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов и сбросил 213 авиабомб - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 2861 просмотра

За сутки произошло 216 боевых столкновений. Враг нанес ракетный удар, 68 авиаударов, сбросил 213 КАБов и запустил 6428 дронов-камикадзе.

Произошло 216 боевых столкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов и сбросил 213 авиабомб - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток произошло 216 боевых столкновений. Враг запустил 6,4 тыс. дронов и сбросил 213 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, совершил 68 авиационных ударов, сбросил 213 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6428 дронов-камикадзе и совершил 2294 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки; одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений у Казачьей Лопани, Лимана, Избицкого, Ковалевки, Охримовки, Черного, Хатнего, Митрофановки и Иващиного. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Ольговки, Шийковки, Ставков, Дробышевого, Дибровы, Озерного и Лимана; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки, Пискуновки и Резниковки; еще одно боестолкновение продолжается.

Два вражеских штурма зафиксировано на Краматорском направлении в районах Никифоровки и Маркового.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи Иванополья, Константиновки, Ильиновки, Новоселовки и Новопавловки.

Всего 23 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Шаховое, Софиевка, Черниговка, Анновка, Новый Донбасс, Доброполье, Родинское, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное и Новоподгородное. Одно боестолкновение продолжается.

В июле дроны ВСУ уничтожили на фронте более 30 тысяч россиян - Зеленский04.08.26, 20:16 • 3028 просмотров

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 40 оккупантов и шестеро ранены; уничтожены две единицы автомобильной, три единицы специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага. Повреждены четыре артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники противника. Уничтожены или подавлены 340 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Две атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Рыбного и Поддубного.

Двенадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижевка, Цветковое, Рождественка, Ровное, Горькое, Зализничное, Староукраинка, Чаривное и Егоровка.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Белогорья, Павловки и Плавней.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА04.08.26, 07:44 • 8777 просмотров

Антонина Туманова

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Константиновка