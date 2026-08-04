В июле дроны ВСУ уничтожили на фронте более 30 тысяч россиян - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в июле украинские подразделения уничтожили 30 272 россиян с помощью беспилотников. Это ликвидированные и тяжелораненые, с четким видеоподтверждением.
За этот июль на фронте всеми украинскими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно беспилотниками. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
И вообще за этот июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно беспилотниками. Это ликвидированные и тяжелораненые. И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение
То есть, по словам Президента, тенденция на фронте неизменна - россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч военных.
Будет у нашей армии и всех подразделений Сил обороны и безопасности Украины еще больше дронов. Я благодарю всех, кто защищает Украину и наших людей, и всех, кто помогает нам с ракетами для ПВО! Это первый приоритет – ПВО. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и знали, что каждый пакет для нашей противовоздушной обороны реально защищает жизни, жизни людей. Слава Украине!
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