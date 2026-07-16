Произошло 199 боевых столкновений, враг применил более 6 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток произошло 199 боевых столкновений. Противник запустил более 6 тыс. дронов и сбросил 171 управляемую авиабомбу, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 54 авиационных удара с применением 171 управляемой авиационной бомбы, привлек для ударов 6076 дронов-камикадзе и совершил 2041 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Хатнее, Казачья Лопань, Гоптовка, Радьковка, Вильча и Березники.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в районе Колесниковки.

Девять попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробышево, Новомихайловки и в сторону населенных пунктов Диброва и Озерное. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Николаевка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Долгой Балки.

25 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Новоподгородное, Родинское, Васильевка, Котлино и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка, Кучеров Яр. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 52 оккупанта, 23 – ранено; уничтожены одна реактивная система залпового огня, одна единица автомобильной техники, три единицы специальной техники и один склад горюче-смазочных материалов врага. Повреждены четыре артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, пять пунктов управления БпЛА и 172 укрытия личного состава противника. Уничтожены или подавлены 219 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цветково, Горькое и Воздвижевка.

На Ореховском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших защитников в районах Белогорья, Щербаков, Малых Щербаков и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Российские войска потеряли 1340 солдат и более 1800 БПЛА за сутки 15 июля - Генштаб