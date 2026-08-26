Произошло 189 боевых столкновений, враг запустил 7,1 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 189 боевых столкновений. Враг запустил 7,1 тыс. дронов и сбросил 197 управляемых авиационных бомб, активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес 60 авиационных ударов с применением 197 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7192 дрона-камикадзе и осуществил 2340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, враг осуществил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слободожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Синельниково, Вильча. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг осуществил одно наступательное действие в сторону Радьковки.

Семь попыток захватчиков продвинуться наши воины отбивали на Лиманском направлении, в районе Лимана и в сторону населенных пунктов Грековка и Новоселовка. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Озерное, Закитное и в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 10 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иллиновка, Новоселовка, Русин Яр. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Четырнадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка и в районе Удачного.

По предварительным подсчетам, сегодня на направлении ликвидированы 53 оккупанта, 17 - ранены; уничтожены девять единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, четыре единицы специальной техники и 34 укрытия личного состава противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, одно специальное средство и 116 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 407 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг осуществил три атаки, в сторону Поддубного и в районе Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Чаривное, Новоселовка и в районе Белогорья.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Лукьяновское.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери рф за сутки составили 1450 военнослужащих — Генштаб ВСУ