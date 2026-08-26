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Потери рф за сутки составили 1450 военнослужащих — Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

За сутки Россия потеряла около 1450 военнослужащих, 7 танков и 74 артиллерийские системы. Общие потери армии рф достигли 1 480 750 человек.

Потери рф за сутки составили 1450 военнослужащих — Генштаб ВСУ

Российская армия за прошедшие сутки потеряла около 1450 военнослужащих. Общие боевые потери рф с 24 февраля 2022 года по состоянию на 26 августа 2026-го достигли около 1 480 750 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

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За сутки Силы обороны также уничтожили 7 танков, 10 бронированных машин, 74 артиллерийские системы, 4 РСЗО и 1 средство ПВО. Кроме того, россияне потеряли 1723 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 наземных роботизированных комплексов, 533 единицы автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

Всего с начала полномасштабной войны рф потеряла 12 300 танков, 25 230 боевых бронированных машин, 48 641 артиллерийскую систему, 2062 РСЗО, 1588 средств ПВО, 440 самолетов, 354 вертолета и более 481,6 тысячи оперативно-тактических БПЛА. Данные уточняются.

Произошло более 170 боевых столкновений, противник запустил 6,5 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте25.08.26, 22:25 • 2626 просмотров

Степан Гафтко

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