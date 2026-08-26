Втрати рф за добу склали 1450 військових – Генштаб ЗСУ

$44.710.0552.160.09
ukenru
25 серпня, 20:46 • 30454 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
25 серпня, 18:20 • 49382 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
25 серпня, 17:20 • 29728 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
25 серпня, 16:36 • 22382 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 25167 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 31103 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
25 серпня, 11:07 • 27793 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 26136 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 25324 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 22228 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
67%
750мм
Популярнi новини
Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,4Photo25 серпня, 18:58 • 4600 перегляди
У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей25 серпня, 19:11 • 15022 перегляди
путін підписав три секретні укази у день візиту до москви глави ЦРУ - росЗМІPhoto25 серпня, 19:55 • 4198 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті23:05 • 10086 перегляди
СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – моніториPhotoVideo23:25 • 10103 перегляди
Публікації
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома25 серпня, 18:20 • 49387 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 48293 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 33308 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 33895 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 45442 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джон Реткліфф (політик)
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Вашингтон
Китай
Реклама
УНН Lite
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto01:06 • 2990 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті23:05 • 10124 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 59082 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 59387 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 98971 перегляди
Актуальне
Brent
Дипломатка
F-15 Eagle
Starlink
Фільм

Втрати рф за добу склали 1450 військових – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 106 перегляди

За добу росія втратила близько 1450 військових, 7 танків і 74 артсистеми. Загальні втрати армії рф сягнули 1 480 750 осіб.

Втрати рф за добу склали 1450 військових – Генштаб ЗСУ

російська армія за минулу добу втратила близько 1450 військових. Загальні бойові втрати рф від 24 лютого 2022 року станом на 26 серпня 2026-го сягнули близько 1 480 750 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За добу Сили оборони також знищили 7 танків, 10 броньованих машин, 74 артилерійські системи, 4 РСЗВ та 1 засіб ППО. Крім того, росіяни втратили 1723 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 наземних роботизованих комплексів, 533 одиниці автомобільної техніки та 10 одиниць спецтехніки.

Загалом від початку повномасштабної війни рф втратила 12 300 танків, 25 230 бойових броньованих машин, 48 641 артилерійську систему, 2062 РСЗВ, 1588 засобів ППО, 440 літаків, 354 гелікоптери та понад 481,6 тисячі оперативно-тактичних БПЛА. Дані уточнюються.

Відбулось понад 170 бойових зіткнень, ворог запустив 6,5 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті25.08.26, 22:25 • 2434 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні