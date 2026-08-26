Втрати рф за добу склали 1450 військових – Генштаб ЗСУ

російська армія за минулу добу втратила близько 1450 військових. Загальні бойові втрати рф від 24 лютого 2022 року станом на 26 серпня 2026-го сягнули близько 1 480 750 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

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За добу Сили оборони також знищили 7 танків, 10 броньованих машин, 74 артилерійські системи, 4 РСЗВ та 1 засіб ППО. Крім того, росіяни втратили 1723 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 наземних роботизованих комплексів, 533 одиниці автомобільної техніки та 10 одиниць спецтехніки.

Загалом від початку повномасштабної війни рф втратила 12 300 танків, 25 230 бойових броньованих машин, 48 641 артилерійську систему, 2062 РСЗВ, 1588 засобів ППО, 440 літаків, 354 гелікоптери та понад 481,6 тисячі оперативно-тактичних БПЛА. Дані уточнюються.

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