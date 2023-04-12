Программа распознавания лиц "Clearview": пограничники установили личности 10 тыс. военных преступников

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"Clearview AI – система распознавания лиц, которая помогает пограничникам выявлять людей, причастных к преступлениям. С помощью программы пограничники смогли установить более 10 000 человек. Это те, кто незаконно переправлял детей в рф; российские военнослужащие; коллаборационисты, предатели и т.д.", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пограничники встретились с директором американской компании "Clearview AI" Хоаном Тон-Тхатом и обсудили дальнейшее сотрудничество и использование программ компании в повседневной деятельности ГПСУ.

Напомним

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что с начала военного положения украинских пограничников пытались подкупить 550 раз.