Программа распознавания лиц "Clearview": пограничники установили личности 10 тыс. военных преступников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Благодаря программе распознавания лиц "Clearview" пограничники установили личности 10 тысяч российских военных преступников. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
Цитата
"Clearview AI – система распознавания лиц, которая помогает пограничникам выявлять людей, причастных к преступлениям. С помощью программы пограничники смогли установить более 10 000 человек. Это те, кто незаконно переправлял детей в рф; российские военнослужащие; коллаборационисты, предатели и т.д.", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что пограничники встретились с директором американской компании "Clearview AI" Хоаном Тон-Тхатом и обсудили дальнейшее сотрудничество и использование программ компании в повседневной деятельности ГПСУ.
Напомним
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что с начала военного положения украинских пограничников пытались подкупить 550 раз.