Програма розпізнавання облич "Clearview": прикордонники встановили особи 10 тис. воєнних злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Завдяки програмі розпізнавання облич "Clearview" прикордонники встановили особи 10 тисяч російських воєнних злочинців. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram Державної прикордонної служби України.
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"Clearview AI – система розпізнавання облич, яка допомагає прикордонникам виявляти людей, причетних до злочинів. За допомогою програми прикордонники змогли встановити понад 10 000 осіб. Це ті, хто незаконно переправляв дітей до рф; російські військовослужбовці; колаборанти, зрадники тощо", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що прикордонники зустрілися з директором американської компанії "Clearview AI" Хоаном Тон-Тхатом і обговорили подальшу співпрацю та використання програм компанії в повсякденній діяльності ДПСУ.
Нагадаємо
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що з початку воєнного стану українських прикордонників намагались підкупити 550 разів.