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Програма розпізнавання облич "Clearview": прикордонники встановили особи 10 тис. воєнних злочинців

Програма розпізнавання облич "Clearview": прикордонники встановили особи 10 тис. воєнних злочинців

Київ • УНН

 • 729065 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Завдяки програмі розпізнавання облич "Clearview" прикордонники встановили особи 10 тисяч російських воєнних злочинців. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram Державної прикордонної служби України.

Цитата

"Clearview AI – система розпізнавання облич, яка допомагає прикордонникам виявляти людей, причетних до злочинів. За допомогою програми прикордонники змогли встановити понад 10 000 осіб. Це ті, хто незаконно переправляв дітей до рф; російські військовослужбовці; колаборанти, зрадники тощо", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що прикордонники зустрілися з директором американської компанії "Clearview AI" Хоаном Тон-Тхатом і обговорили подальшу співпрацю та використання програм компанії в повсякденній діяльності ДПСУ.

Нагадаємо

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що з початку воєнного стану українських прикордонників намагались підкупити 550 разів.

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