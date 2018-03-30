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Прогноз синоптиков: апрель в Украине начнется грозой

Прогноз синоптиков: апрель в Украине начнется грозой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В первый день апреля в ряде областей Украины ожидается дождь с грозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, слабый дождь с грозой 1 апреля пройдет в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

На западе Украины ожидается дождь, тогда как в восточных областях - переменная облачность.

По Украине температура днем ​​будет колебаться в пределах 9-19 градусов с отметкой "плюс", ночью - 2-9 градусов тепла.

Напомним, 30 марта в Украине атмосферный фронт обусловит небольшой мокрый снег и дожди в западных и северных областях Украины, в Карпатах умеренные осадки, на остальной территории без осадков. В дневные часы температура воздуха в большинстве областей составит 5-12 градусов тепла, на севере Украины 1-6 градусов тепла.

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