Прогноз синоптиків: квітень в Україні почнеться грозою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У перший день квітня у низці областей України очікується дощ з грозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Згідно з прогнозом синоптиків, слабкий дощ з грозою 1 квітня пройде у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
На заході України очікується дощ, тоді як у східних областях - мінлива хмарність.
По Україні температура вдень коливатиметься у межах 9-19 градусів з позначкою "плюс", вночі - 2-9 градусів тепла.
Нагадаємо, 30 березня в Україні атмосферний фронт зумовить невеликий мокрий сніг і дощі у західних та північних областях України, в Карпатах помірні опади, на решті території без опадів. У денні години температура повітря в більшості областей становитиме 5-12 градусів тепла, на півночі України 1-6 градусів тепла.